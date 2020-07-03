Çavuşoğlu: "(Ukrayna ile) İkili ticaretimizin artması gerekir" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: "İkili ticaretimizin artması gerekir"ANTALYA -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ortak basın toplantısı düzenledi.
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4.07.2020 01:41:15. #1.13#
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