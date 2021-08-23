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Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik"

23.08.2021 13:42

- Çavuşoğlu: "Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi öncesi Ukrayna Kamu Televizyonu UA TV ile gerçekleştirdiği mülakatta, Türkiye...

- Çavuşoğlu: " Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik"

KİEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu'nun Kuruluş Zirvesi öncesi Ukrayna Kamu Televizyonu UA TV ile gerçekleştirdiği mülakatta, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkinin önemine ve Kırım meselesine değindi. Çavuşoğlu, "Özellikle bu zirveye Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ve kırım ve kırım tatarlarının haklarına verdiğimiz önemi göstermek için geldik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesinde Ukrayna Kamu Televizyonu UA TV ile düzenlediği mülakatta, zirveye katılma nedenine ve Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile Kırım'ın ilhakına ilişkin görüşlerine değindi. Sözlerine, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı ve ülkemizi temsil etmekten onur duyduğunu belirterek başlayan Çavuşoğlu, Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını tanımadıklarını ve tanımayacaklarını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Öncelikle bu Kırım Platformu Zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı ve ülkemi temsil etmekten onur duyuyoruz. Özellikle bu zirveye Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi ve Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiğimiz önemi göstermek için geldik. Kırım'ın illegal bir şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Ama sadece bunu söylemek yetmez Kırım ve Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle beraber her platformda dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mülakat sırasında, Kırım Platformu'nun bu konuda ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün savunması konusunda önemli bir rol üstleneceğine inandığını aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de bu konudaki girişimleri nedeniyle tebrik etti. Çavuşoğlu, "Kırım Platformu'nun bu doğrultuda yani Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulması ve Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünün savunması konusunda çok önemli bir rol üstlenileceğine inanıyorum. Başkan Vladimir Zelenskiy'i ve dost Ukrayna'yı da bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye ve Ukrayna olarak ilişkilerimizde hiçbir sorun yok"

UA TV ile düzenlediği mülakatta, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde sorun yaşanmadığının ve bu ilişkilerin daha da gelişmesi için çalıştıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ve Ukrayna olarak ilişkilerimizde hiçbir sorun yok. Tam tersine mükemmel ilişkilerimiz var. ve ilişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ekim ayında Ortak Stratejik Planlama Toplantısı için tekrar Ukrayna'ya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Ekim ayında Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dmitro Kuleba ile beraber gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna geleceğim" dedi.

Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik
Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik
Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik
Çavuşoğlu: Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik

Ukrayna, Türkiye, Kırım, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi göstermek için geldik' - Son Dakika


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