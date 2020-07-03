Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her platformda Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Kırımın illegal ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı da her zaman açık bir şekilde her platformda söylüyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her platformda Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Kırımın illegal ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı da her zaman açık bir şekilde her platformda söylüyoruz." dedi.

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Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin esnetilmesiyle normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin sadece komşu değil, stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanları arasında da, yakın dostluğun yanı sıra yakın iş birliğinin olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu doğrultuda Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu zirvesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanları olarak kendilerinin de zirvenin takibini yaptıklarını, gündeme gelen konuları ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sadece yapılanları gözden geçirmediklerini, bundan sonra atılacak adımları da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ikili ticaretin artması, Kovid-19 sonrasında neler yapılması gerektiği konularını da ele aldıklarını kaydetti.

İleriki günlerde Dışişleri Bakanları ve Ticaret Bakanları olarak bir toplantı yapmayı öngördüklerine değinen Çavuşoğlu, "5 milyar dolara yaklaşan ticaretimizi neden 10 milyar dolara çıkarmayalım, bunu çıkaracak potansiyelimiz var." dedi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'da yatırım yapan Türk firmaların olduğunu, daha fazla yatırım yapmaları yönünde de teşvik edeceklerini söyledi.

"Kırım'ın illegal ilhakı tanımıyoruz"

Ukrayna ile Türkiye arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin nasıl güçlendirileceğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ukrayna ve Türkiye olarak uluslararası platformda çok yakın iş birliğimiz var. Her platformda Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kırım'ın illegal ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı da her zaman açık bir şekilde her platformda söylüyoruz. Bu bizim prensip politikamızdır ve bu politikamız da hiç bir zaman değişmeyecek. Herkese karşı da açık net bir şekilde söylüyoruz." diye konuştu.

Turizmin her iki ülke için de önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, iki yıl önce pasaportsuz seyahati başlattıklarını, bu uygulamadan sonra karşılıklı ziyaretlerin arttığını ifade etti.

Özellikle Ukrayna'dan gelen turist sayısının 1,5 milyonu geçtiğini, ancak bu yıl salgın nedeniyle gecikme yaşandığını belirten Çavuşoğlu, yine de Türkiye'ye gelen ilk turist kafilesinin Ukrayna'dan olduğunu kaydetti.

Geleneksel olarak her yıl, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda vefat eden askerlerin ailelerini Antalya'da ağırladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu yıl salgın nedeniyle henüz ağırlayamadıklarını ancak bu geleneği ilerleyen süreçte sürdüreceklerini bildirdi.

Bugünkü görüşmelerin son derece verimli geçtiğine değinen Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte de ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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