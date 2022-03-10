Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü

10.03.2022 10:01
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü - Son Dakika


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