Çavuşoğlu: Ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki göstererek, "Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile beraber ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye- Yunanistan arasında diyalog kanallarının tekrar canlandırılmasını çok olumlu bulduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Sorunların, iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunlara üçüncü taraflar üzerinden çözüm aramak doğru bir yaklaşım değildir. Oldubittilerle provakatif söylemlerden de tabi ki uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bugün Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunların da kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini bildiren Çavuşoğlu, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istikşafi görüşmelerde ele alıyorduk. Sürecin bu anlamda yeniden başlaması önemli. Doğu Akdeniz bağlamında ise Türkiye olarak biz her zaman hakça paylaşımdan yana olduk. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan AB'ye Doğu Akdeniz konulu çok taraflı bir konferans düzenleme talebinde bulundu" diye konuştu.'BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İLE YUNANİSTAN'DA YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI SORUNLARI DA BUGÜN GÜNDEME GETİRDİK'Çavuşoğlu, görüşmelerin detaylarına ilişkin şunları söyledi: "Terörle mücadele konusunu da bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de kendi aramızda da samimi bir şekilde ele aldığımızı söylemek isterim. Özellikle FETÖ, PKK, PYD, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemizde elbette daha etkin bir iş birliği görmek arzumuzdur. Yine yasadışı göç konusu hem Türkiye'yi hem Yunanistan'ı hem de Avrupa'yı ilgilendiren bir sorun. Öyle görünüyor ki bu sorun önümüzdeki yılarda da devam edecek. AB ile 18 Mart Mutabakatımız vardı. Bu mutabakatın güncellenmesi konusunda AB ile görüşüyoruz. Güncellenmesi göç alanında Yunanistan ile daha iyi bir iş birliği imkanı sağlayacaktır. Biz bu insani konuda rekabet değil, iyi bir iş birliği alanı olması gerektiğine inanıyoruz. Hem Yunanistan, Hem Türkiye'de azınlıklarımız var. Batı Trakya Türk azınlığı ile Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın yaşadığı sorunları da bugün gündeme getirdik. Biz Türkiye olarak gerçekten AK Parti iktidara geldiği günden bu yana Rum vatandaşlarımızın sorunları konusunda diyalog içinde pek çok olumlu uygulamayı hayata geçirdik. Aynı olumlu yaklaşımı Batı Trakya Türkleri dahil oradaki soydaşlarımız için bizim de beklememiz gayet doğaldır."Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Son dönemde ihlal eylemleri dramatik bir şekilde arttı. Bu eylemler güven ortamı oluşturulmasının önünde bir engel teşkil etmekte. Dün İstanbul'da Türkiye'deki Yunan azınlığı sorunlarını dinleme fırsatım oldu. Yunanistan'da Müslüman azınlık var. Lozan Anlaşması'na göre buradaki azınlık Müslüman" açıklamasında bulundu.Kıbrıs konusunda yegane çözümün iki toplumlu federasyon olduğunu dile getiren Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemenlik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.DENDİAS: TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN MUHTIRA AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN KINANDIYunanistan'ın uluslararası hukuktan doğan bir hakkı kullanması çerçevesinde savaş tehdidi ile karşı karşıya oluğunu iddia eden Dendias, Türkiye'nin uluslararası deniz hukukuyla ilgili BM sözleşmesini kabul etmediğini belirtti. Dendias, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıra ile ilgili olarak bu muhtıra Avrupa Konseyi tarafından kınandı. Zira bu muhtıra üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmekte ve uluslararası hukuka uygun değil" dedi.;Dendias ayrıca, Ayasofya ve Kariye Camileri hakkındaki kararların da gözden geçirilmesi taleplerinde bulundu.ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİBakan Çavuşoğlu, Dendias'ın açıklamalarına yanlış ithamlarda bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım" diyen Çavuşoğlu, şu açıklamada bulundu: "Maalesef ülkeme yönelik kabul edilemez ithamlarda bulundu. Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti, kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir. Attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Bu konuları kendi aramızda konuşma konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız, ben de bunların cevabını vermek durumundayım. Türkiye'de Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türküm diyen Türklere 'Yok sen Türk değilsin, sadece Müslümansın' demeniz de ne insanidir, ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda 3 tane AİHM kararı var. ve siz bunların Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Bunlar Müslüman da Rum Müslüman mı? Bunlar kendisi 'Ben Türküm' diyorsa Türktür, bunu da böyle kabul etmek durumundasınız."

AB Komisyonu'nun Türkiye'nin Libya ile anlaşmasını kınamasının bir şey ifade etmeyeceğini bildiren Çavuşoğlu, "Avrupa Adalet Divanı, AB'nin kendi yargı mekanizmasıdır. AB'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir rolü yoktur" dedi.