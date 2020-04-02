ANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle İttifak tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

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Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak