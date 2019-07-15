Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Ülkemize o hainlerin bir kısmını getirip yargıya teslim ettik
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Çavuşoğlu: Ülkemize o hainlerin bir kısmını getirip yargıya teslim ettik

4 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.

Çavuşoğlu: Ülkemize o hainlerin bir kısmını getirip yargıya teslim ettik, System.String[]
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.
Balkan Üniversitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:16 Kaynak: AA
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