Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti
17 dakika önce
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
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