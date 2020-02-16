Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

17 dakika önce

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti, System.String[]

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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