Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, uluslararası ceza divanı savcısı bensouda'yı kabul etti
6 saat önce
Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul ettiAlmanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti
Almanya, (DHA)- 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.
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