Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti

7 saat önce

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Bensouda'yı kabul etti, System.String[]

56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Ceza Divanı Savcısı Dr. Fatou Bensouda'yı kabul etti.

- Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Münih, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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