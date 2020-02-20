Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı

7 saat önce

Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.

Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:43 Kaynak: AA
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