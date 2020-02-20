Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı
7 saat önce
Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:43 Kaynak: AA
Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Kaynaşma Programına katıldı.
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