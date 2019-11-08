Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan birlik üyeleriyle selamlaşan Çavuşoğlu'na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.

Gazetecilerin açılıştan görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden çalıştay, 10 Kasım'da sona erecek.

Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Muratpaşa, AK Parti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu, hakkındaki "lobi" iddialarına cevap verdi: Gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi bulunmamaktadır
Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde borç krizi! SGK, AK Parti döneminden kalan borçlar için icra takibi başlattı AK Parti'li vekilden tepki çeken yumurtalı asgari ücret hesabı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]