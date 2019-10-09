Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye...
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Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"
"ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir" İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon sırasında Suriye dahil diğer ülkelere bildirim yapılacak HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım