Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye...

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye...

25 dakika önce

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuk çerçevesinde askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığı olarak BM ve Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız"

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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