Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın