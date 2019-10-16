Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...

Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. (4)

Çavuşoğlu: Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...

Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması
Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanmaktan tereddüt...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]