Üye Girişi
Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor - Son Dakika

Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor

23.12.2021 19:33
Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor

Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küresel sistemde zamanın akışının da hızlandığını belirterek, "Uluslararası ilişkilerde hala değişmeyen en önemli hususlardan birisi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen.

Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, küresel sistemde zamanın akışının da hızlandığını belirterek, "Uluslararası ilişkilerde hala değişmeyen en önemli hususlardan birisi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen. Cep telefonlarımıza bile haftada birkaç yazılım güncellenmesi geliyorken uluslararası sistemin 80 yıldır güncellenmemiş olmaması başta Birleşmiş Milletler olmak üzere sistemin sorunlarına çözüm bulmasını zorlaştırıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi'nin kapanışında 'Türkiye'nin Güvenlik Sorunları ve Politikalar' konulu konuşma yaptı. Akademinin geçen yılki toplantısındaki konumasını anımsatan Çavuşoğlu, küresel duruma ilişkin tespitler yaparak buna göre uyarlanan dış politika adımlarına ilişkin bilgi paylaştığını aktardı. O dönem koronavirüs pandemisinin ürkütücü boyutlarda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Önümüzde karanlık bir tablo mevcuttu. Şimdi de pandemi sürüyor. Hatta yeni varyantlar herkesi tedirgin ediyor. Bazen bunları abartıyoruz ama sonuçta rakamların arttığını, özellikle Avrupa ve Afrika'da görüyoruz. Ancak insanoğlu her zorlukta olduğu gibi pandemiyle nasıl yaşayacağını öğrenmeye başladı. Daha önce 'Pandemi sonrasına kendimizi nasıl hazırlarız?' diye konuşuyorduk. Şimdi 'Pandemi sonrası ne zaman gelecek?' onu bilmediğimiz için 'Pandemiyle birlikte günlük hayatımıza nasıl devam edebiliriz?' bunları konuşmaya başladık" diye konuştu.

'SABİT KALIPLAR İÇİNDE HAREKET ETME ŞANSIMIZ YOK'Bakan Çavuşoğlu, küresel güvenlik ortamındaki kırılganlığın arttığına işaret ederek konuşmasına şöyle devam etti: "Soğuk savaş sonrası yeniden büyük güç rekabeti Ukrayna, Balkanlar, Karadeniz, Tayvan, Güney Çin Denizi gibi farklı bölgelerde gerilimleri körüklüyor. İkim değişikliği, terörizm, siber saldırılar, düzensiz göç ve salgın gibi nispeten modern sınamaların etkileri her yerde hissedilir hale geliyor. Küresel sistemde zamanın akışı da hızlanıyor. Yeni buluşların arası adeta kısalıyor. Örneğin Tarım Devrimi 10 bin yıl sürmüştü. Sanayi Devrimi'nden bu yana yaklaşık 200 yıl geçti. İnternetin tarihi 30, cep telefonun tarihi ise 25 yıllık. Savunma paradigmasını değiştiren SİHA'lar mevcut operasyonal kapasitelerine ulaşalı 10 yıl oldu. Her ay yeni bir icat ve keşifle karşı karşıyayız. Çin donanmasının büyüklüğü ABD'yi geçti. Hipersonik füzeler savunma konseptlerini değiştiriyor. Her şeyin bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda uluslararası ilişkilerde hala değişmeyen en önemli hususlardan birisi 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzen. Cep telefonlarımıza bile haftada birkaç yazılım güncellenmesi geliyorken uluslararası sistemin 80 yıldır güncellenmemiş olmaması başta Birleşmiş Milletler olmak üzere sistemin sorunlarına çözüm bulmasını zorlaştırıyor. Pandeminin ilk günlerinde çok taraflılığa olan ihtiyaç bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yolda son 1 yılda ciddi bir mesafe kat edildiğini söyleyemeyiz. Ama yine de çok taraflılık ve dayanışma gibi kavramların en azından söylem düzeyinde daha öne çıktığını görüyoruz. Bu dönüşüm karşısında politikalarımızı ve elimizdeki enstrümanları sürekli güncelliyoruz, güncellemeye çalışıyoruz. Aslında bu bir seçenek değil buna mecburuz. Sabit kalıplar içerisinde hareket etme şansımız yok. Örneğin bugün Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabet tehlikeli boyutlara tırmandı. Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna ile yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bu zor bir, iş ancak diplomasi de bunun için var."'Yepyeni bir dünya kuruluyor' sözünün abartı olmadığına değinen Çavuşoğlu, yeni düzenin kuruluşunu izlemekle yetinilemeyeceğini bu dönüşümün doğru okunarak doğru teşhislerde bulunulması gerektiğini vurguladı.'KALKINMA VE REFAH YOLUNU AFRİKA İLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ'Çavuşoğlu, insani dış politika ilkeleriyle girişimci dış politikanın sahadaki gerçeklere dayandığını belirterek, "Örneğin geçen hafta sonu 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı tam 100 bakan İstanbul'daydı. Biliyorsunuz Afrika ile bu çapta zirveleri çok az sayıda devlet ya da kuruluş gerçekleştirebiliyor. Örneğin Fransa ya da Avrupa Birliği ya da ABD ya da Çin belki Hindistan. Böyle bir zirve yapabilmemizin temelinde hem ilkeli hem aktif dış politika anlayışımız yatıyor. Bu zirvenin temasında da vurguladığımız üzere kalkınma ve refah yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz. TİKA, Türk Hava Yolları, Yurtdışı Türkler, Diyanet, Kızılay, Maarif gibi kuruluşlarımız ve pek çok sivil toplum kuruluşlarımız Afrika'nın en ücra köşelerine kadar ulaşıyor" dedi.'NATO AVRUPA ATLANTİK GÜVENLİĞİ'NİN TEMEL UNSURU OLARAK KALMALIDIR'"Ulusal güvenliğimizin en önemli teminatlarından biri caydırıcı gücümüz. Caydırıcı bir güce sahip olmak için de askeri güç, nüfus, ekonomik güç gibi unsurların yanı sıra etkin diplomasi gerekir" diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de geniş bir coğrafyada diplomatik inisiyatif üstünlüğüne dayalı gerçekçi bir dış politika izliyoruz. Olayların bizi yönetmesine izin vermeden tepkisel değil proaktif diplomasi anlayışımız var. Diplomasiye her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da diplomasiye öncelik vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs'ta, Libya'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de 'önce diplomasi' dedik. Diplomasinin tıkandığı durumda da sahaya indik. Bu kararlılık, milli güç algımızı ve caydırıcılığımızı öneli ölçüde artırdı. Sadece bölgemizde değil tüm dünyada. Bu yılki Güvenlik Akademisi'nde ele alınan önemli konulardan biri de NATO'nun geleceği. NATO'da bir dönüşüm geçiriliyor. Kendisini yeni gelişmelere adapte etmeye çalışıyor. NATO'da 2030 sürecinde siyasi boyutun güçlendirilmesine odaklanılıyor. Biz de NATO'nun en büyük 2'nci ordusuna sahip, NATO harekat ve misyonlarına en fazla katkı sağlayan 5'inci ülke olarak bu çalışmalarda aktif bir rol üstleniyoruz. Yaz aylarında Madrid Zirvesi'nde kabul edilecek stratejik konseptin yazımına önemli katkılar yapıyoruz. NATO, Avrupa Atlantik Güvenliği'nin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce AB'nin NATO'ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğin bölünmezliği temel ilkemizdir. En son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da buna tüm oturumlarda vurgu yaptık."

Görüntü dökümü:

- Çavuşoğlu'nun konuşması

Haber:  ANKARA,


Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Politika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü         
19:28
Uzmanlar bile şaşkın! 1700 yıllık cam fanustaki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı Uzmanlar bile şaşkın! 1700 yıllık cam fanustaki sıvının zeytinyağı olduğu ortaya çıktı         
18:33
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü Doların düşmesi sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatları yüzde 22 düştü         
17:00
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
19:27 Rapçi Sedomen, klip çekimine giderken ölümden son anda döndü
19:26 Büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü! Sahaya dalan Yeni Malatya başkanı, hakemlerin üzerine koştu
19:19 Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!
19:17 Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 168 kişi vefat etti, 18 bin 771 yeni vaka tespit edildi
19:17 İETT şoförü tartıştığı bir yolcuya bıçak çekip tehditler savurdu
19:09 Sevdiği kızla evlenmesine engel oluyor diye gurbetçi iş adamını öldürdü
19:03 Önder Karaveli'den şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Göztepe maçında ilk 11'ler netleşti
18:53 Doların düşmesinden önce Bakan Nebati ile Berat Albayrak'ın görüştüğü iddialarına Hazine Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
18:17 Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili
18:17 237 yumruk yedi ama nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 19:42:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: Uluslararası sistemin güncellenmemesi sorunlara çözüm bulunmasını zorlaştırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement