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Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun her zamankinden daha fazla işbirliği içinde olması gereken bir...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. (3)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:03 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi