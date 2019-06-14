Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde...
2 saat önce
Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"
Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:33 Kaynak: AA
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