Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde...

Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"

Çavuşoğlu: "(Umman Körfezindeki gerginlik) Ciddi bir soruşturmanın yapılması lazım aksi takdirde bunun gibi gerilimler başka yola doğru gidebilir"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Umman Körfezi'ndeki tanker saldırısına ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz

Dolar yeniden hareketlendi! İşte son durum

Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar