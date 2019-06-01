Çavuşoğlu: "Ümmetimiz hala barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya"

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kuruluşundan 50 yıl sonra, İİT Zirve Dönem Başkanlığını Suudi Arabistan'a devreden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ümmetimiz hala barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) kuruluşundan 50 yıl sonra, İİT Zirve Dönem Başkanlığını Suudi Arabistan'a devreden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ümmetimiz hala barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Mekke'deki Safa Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İslam Zirvesi'nde üye ülke liderlerine hitap etti. Zirve toplantısında Çavuşoğlu 2016'dan bu yana İİT Zirve Başkanı olarak, ikisi Olağanüstü Zirve, ikisi Acil Dışişleri Bakanları İcra Komitesi olmak üzere 30'dan fazla üst düzey toplantı düzenlediklerini vurguladı. Kadın Danışma Konseyi, Arabuluculuk Dostları Temas Grubu ile İİT Polis Merkezi'nin kurulmasının, Türkiye'nin Zirve Başkanı olarak öncülük ettiği faaliyetlerden sadece bazı örnekler olduğunu ifade etti. Ayrıca Çavuşoğlu İİT'in Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Zirve toplantısında liderler, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemlerini el aldı. Çavuşoğlu, dün Cidde kentindeki Kongre Sarayı'nda düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devretmişti.



Aradan geçen 50 yıla karşın Kudüs'te halen gelecek için karmaşık sorunlara sahip olduklarını belirten Çavuşoğlu, hepimiz için endişe verici meseleler söz konusu olduğunda İİT'nin kuruluş nedeni olan Kudüs meselesinde birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Filistin meselesine değinen Çavuşoğlu, "Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin göz ardı edilmesini kabul etmeyeceğiz. Filistin ve Kudüs davası, her zaman hepimiz için asıl mesele olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Ümmetimiz hala barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya"



İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devreden Çavuşoğlu, İİT'ye katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek "Ümmetimiz hala barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya. Suriye, Libya, Yemen, Körfez bölgesi ve ötesine kadar birçok acil çözüm bekleyen sorun var Ümmetimizin ortak davalarını savunmak için İİT'in çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları çerçevesinde çözülmeli" ifadelerini kullandı.



Suriye'nin toprak bütünlüğüne değinen Çavuşoğlu, Suriye halkının acılarını dindirmek için hem müzakere masasında hem de sahada yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. BM'nin Libya ve Yemen'deki çatışmalara çözüm bulma çabalarını desteklediklerine vurgulayarak bu ülkelerin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne de bağlı olduklarını söyledi.



Türkiye'nin her yerde Kıbrıs Türkü'yle birlikte olduğunu ve KKTC'nin davasının Türkiye'nin davası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "KKTC, bugün insanlık dışı ambargo ve tecrit altındadır. Bu haksız muamelenin üstesinden gelmek için İİT'nin Kıbrıslı Türklerle dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.



Batı'da, Asya ülkelerinde ve dünyanın diğer bölgelerinde Müslüman azınlıkların dini hakları, özgürlükleri ve saygınlığının saldırı altında olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, mevcut koşulların gereğine uygun olarak bu azınlıkların durumlarına hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. - MEKKE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi

Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız

Adalet Partisi de 23 Haziran İstanbul seçimlerinde CHP'yi destekleyecek