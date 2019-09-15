Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları,...
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Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:10 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."
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