Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları,...
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Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları,...

34 dakika önce

Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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