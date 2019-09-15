Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların selamlaşması
-Görüşmeden görüntüler
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