Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü

52 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların selamlaşması
-Görüşmeden görüntüler


Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
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