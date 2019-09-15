Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştüSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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