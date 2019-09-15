Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü

42 dakika önce

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştüSuudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü

Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman al safadi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Ürdün, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
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