Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştüÜrdün (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:26 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Ürdün (DHA
) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman
'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
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