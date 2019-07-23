Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

37 dakika önce

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştüÜrdün (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Ürdün (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Amman, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı İngiltere'den İran'a sert sözler: İran "devlet korsanlığı" yapıyor Köprü yolunda TIR devrildi: Trafik durma noktasına geldi AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]