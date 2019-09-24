Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü

1 saat önce

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü, System.String[]
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü


Birleşmiş Milletler, New York, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
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