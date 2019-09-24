Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü
1 saat önce
BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
BM Genel Kurulu için New York
'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntü
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