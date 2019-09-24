Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Ürdün, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan New York'ta dikkat çeken toplantı: Yahudi ve Musevilerle bir araya geldi
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, lüks otelin balkonunda bornozla poz verdi Türk restoran sahibi New York Times Meydanı'nda aşure dağıttı Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]