Çavuşoğlu, ürdün dışişleri bakanı ayman safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
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