Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Çavuşoğlu'nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesi