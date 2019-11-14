Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.


Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Ürdün, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:19 Kaynak: DHA
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