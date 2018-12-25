Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü
21 dakika önce
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:18 Kaynak: DHA
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