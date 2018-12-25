Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Görüştü

21 dakika önce

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:18 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel
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