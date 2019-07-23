Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

53 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaret düzenlediği Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Amman'a giden Çavuşoğlu, temasları kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. - AMMAN
Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:24 Kaynak: İHA
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