Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa ile bir araya geldi - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa Görüşmeden görüntüler NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:29 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa
Görüşmeden görüntüler NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile bir araya geldi.
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