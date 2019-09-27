Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa ile bir araya geldi - NEW
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Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa ile bir araya geldi - NEW

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa Görüşmeden görüntüler NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa

Görüşmeden görüntüler NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Novoa ile bir araya geldi - NEW

Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:29 Kaynak: AA
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