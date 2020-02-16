Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: " (Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur."

Çin Halk Cumhuriyeti, Huzur, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi
Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı

Son Dakika Haberleri
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 22:26:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]