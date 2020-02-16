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Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: " (Uygur Türklerinin) Çin'in eşit vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması önceliğimiz olmuştur."
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