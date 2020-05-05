Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

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