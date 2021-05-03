Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi - Son Dakika

Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başbakanı Dibeybe tarafından kabul edildi
03.05.2021 16:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberlerindeki heyetler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edildi.
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