Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Demir, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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