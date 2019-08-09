Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.
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