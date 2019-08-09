Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti
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Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçilerin Valilik ziyareti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Valiliğe gelişi Ziyaretten detaylar SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Samsun Valiliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Valiliğe gelişi
Ziyaretten detaylar SAMSUN - Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde Samsun'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler, Samsun Valiliğini ziyaret etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:17 Kaynak: AA
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