Çavuşoğlu ve Çerçesov, Antalyaspor-Medipol Başakşehir Maçını Birlikte İzledi

- Stattaki seyircilerden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un sohbeti Stanislav Çerçesov'un çay içmesi Çavuşoğlu ve Çerçesov'un tribüne gelişleri Çavuşoğlu ve Çerçesov'un beraber maç izlemeleri ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de 22.

- Stattaki seyircilerden detay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'un sohbeti

Stanislav Çerçesov'un çay içmesi

Çavuşoğlu ve Çerçesov'un tribüne gelişleri

Çavuşoğlu ve Çerçesov'un beraber maç izlemeleri ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi.

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