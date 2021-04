Çavuşoğlu ve Dendias'ın gergin basın toplantısı Yunan medyasında: 'Canlı yayında gemileri yaktılar'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri düzeltmek amacıyla dün Ankara'da bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Dendias'ın kameraların önünde yönelttikleri karşılıklı suçlamalar, Yunan medyasında da geniş yer aldı. Haber sitesi Zougla, "Canlı yayında gemileri yaktılar. Basın toplantısını kavgaya dönüştürdüler. Anlaştıkları tek konu, hiçbir şeyde anlaşamadıkları oldu" yorumunu yaptı.

Yunan medyası, Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a yönelik suçlamalarına karşı, Dendias'ın da aynı tonda Türkiye'ye yönelik suçlamalarını ön plana çıkardı.

Kathimerini gazetesi, "Basın toplantısında sıcak temas" başlığı altındaki manşetinde, "Söz düellosunda Ege, adalar, azınlıklar ve mülteciler konularını kameralar önünde tartıştılar" ifadesine yer verdi.

Ta Nea gazetesi "Görülmemiş olay, Çavuşoğlu basın toplantısını havaya uçuracak sözler sarf etti" ifadesini manşet üzerinden yayımladı ve "Dendias: Ankara'ya, Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmamış gibi geleceğimi beklemiyordunuz herhalde" alt başlığına yer verdi.

To Vima internet sayfasının manşetinde, "Türk tahriklerine karşı Dendias'tan sert sözler. Dendias Yunanistan'ın bütün şikayetlerini doğrudan dile getirdi" dedi ve "Etrafta her şey değişiyor ama buralarda her şey aynı yerde kalıyor" şarkısından bir bölüme yer verdi. Gazete, "Yunanistan'ın bundan böyle Ankara ile kanallarını açık tutması; kırmızı çizgilerini anımsatması ve caydırıcı gücünü kullanmaya devam etmesi gerektiği" görüşüne yer verdi.

Eleftheros Typos "Buraya Kadar" ifadesini büyük puntolarla manşetine taşırken, Dendias'ın "Türkiye'nin de imzaladığı Lozan Anlaşması'na göre Batı Trakya'da Müslüman azınlık yaşadığını; Türkiye'nin yalan haberlere son vermesi gerektiğini ve Meriç'teki saldırılardan sonra Türkiye'nin Yunanistan'a mültecilerle ilgili ders veremeyeceğini anımsattığını" yazdı.

Haber sitesi Zougla, "Canlı yayında gemileri yaktılar" ifadesi altında, "Basın toplantısını kavgaya dönüştürdüler. Anlaştıkları tek konu hiçbir şeyde anlaşamadıkları oldu" alt başlıklarına yer verdi.

Muhalif Aygi gazetesi, "Kameraların önünde sert çarpışma" başlıklı haberine ön sayfanın en altında yer verdi ve hükümetin "Ankara ziyaretine hazırlıksız gittiğini" belirten ana muhalefet partisi SYRIZA'nın görüşlerine yer verirken "Bakanlar, birbirlerine verdikleri sert cevaplarla bütük sorunları tartıştılar" yorumunu getirdi.

'Başbakanlığın onayıyla sert bir dil kullanıldı'

Muhalif Efimerida Syntakton, manşetinde "Şimdi ne olacak?" diye sorarken, Dendias'ın sözlerinin "Yunanistan'da Başbakanlığın onayıyla söylendiğini" yazdı. Gazete, basın toplantısındaki tartışmadan hemen sonra Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan "Dendias'ın Ankara'da karşılaşacağı olası tahrikler karşısında sert bir dil kullanma izninin Başbakanlık tarafından verildiği" haberine yer verdi.

Komünist Parti yayın organı Rizospastis ise "ABD, AB ve NATO gözetimi altındaki emperyalizm dayatmalarında Türkiye ile Yunanistan arasında sert pazarlık" ifadesini manşeti üzerinden duyurdu.

Yunan radyo ve TV bültenlerinde ilk sırada yer alan Dışişleri Bakanlarının tartışmalarında Dendias'ın Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a yönelik suçlamalarına "gerekli cevabı verdiği" şeklinde yorumlara yer veriliyor.