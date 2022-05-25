Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi-1

? Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı yaptı. Bakan Çavuşoğlu 'Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor' dedi.

Basın toplantısında Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki şunları kaydetti;

'Filistin için Sayın Çavuşoğlu'nun bu ziyareti gerçekten önemli bir ziyarettir. Kendisiyle tabi ki birçok bakanlık ve Türkiye'nin resmi kurumlarından temsilcilerle buraya geldi. Özellikle Filistin -Türkiye Ortak Komite'nin 2'nci Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Biz önce ikili olarak bakan düzeyinde bir araya geldik. ve genel durumu değerlendirdik, özellikle Filistin topraklarındaki durumu. Birçok konuları ele aldık. Kendileri bizi dikkatli bir şekilde bizi dinledi. Ben kendisine işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu geniş olarak arz ettim. İşgal güçleri her gün suçlar işlemektedir, her alanda. Biz Dışişleri Bakanlıkları olarak da heyetlerin katıldığı bir toplantı yaptık. İkili ilişkileri ele aldık. Türkiye tarafı özellikle ele aldığımız ikili ilişkilerle ilgili bütün konularda iyimser olduğunu belirtti ve bizde aynı şekilde. Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklıdır, asildir ve güçlüdür, çok uzun yıllara dayanmaktadır ve yine aynı şekilde siyasi alanda da özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanımız Mahmud Abbas arasındaki ilişkiler çok iyi düzeyde. Bugün bunların hepsi ortak komite toplantısına da aksetti. Diğer kurumlara da, ister parlamento düzeyinde olsun ister Filistin ve Türkiye halkı düzeyinde olsun olumlu bir şekilde yansıdı. Biz çok güçlü ve asil bir zemin üzerinden hareket ediyoruz. Çok güçlü ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimizi derinleştirmek ve daha iyi seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece siyaset değil diğer alanlara da yayarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir koordinasyon var. ve bütün kesimlerden ister resmi olsun ister olmasın geniş katılımlı var. Halk arasında büyük bir katılım var. Herkes bu ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak için çabalıyor. Dolayısıyla biz kardeşlerimizle bugün bir araya geldik. Anlaşma ve koordinasyon içindeydik. Sayın kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu ona anlattığımız konular konusunda gerçekten bizi çok iyi dinledi. Özellikle Filistin halkının günlük özgürlüğü için bağımsızlığı için vermiş olduğu çabalar konusunda kendisine bilgi sunduk. Türkiye bize sürekli destek sağlamaktadır. Önemli olan burada işgale son vermektir. Biz de başkenti Kudüs olacak şekilde Filistin devletini kurmak ve Kudüs çok önemli, Mescid-i Aksa çok önemli.'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise basın toplantısında şunları kaydetti;

'Pençe Kilit operasyon bölgemizde 3 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 4 Mehmetçiğimiz de yaralı, onlara da acil şifalar diliyorum. Canını ortaya koyan tüm askerlerimize, polisimize, jandarmamıza minnet borçluyuz.'

'Kardeş Filistin'de bulunmaktan ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi mükemmel bir işbirliğimiz var. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin yanı sıra Cumhurbaşkanlarımızın kardeşliği ve sizinle de özellikle ikili ilişkiler, Filistin davası konusunda yakın çalışma, mesai arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir onurdur.'

'Bugün yaptığımız görüşmelerde Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Sizler de şahit oldunuz 10 tane belgeyi imzaladık. Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda daha iyi noktalara taşıyacaktır. Türkiye Filistin'in ikinci ticaret ortağı ve bugün özellikle ticaret hacmimizi 2 milyar dolar üzerine çıkartabileceğimizi konuştuk ve bu konuda her iki taraf kendine güveniyor.'

'Cenin serbest sanayi bölgesinin inşa edilmesini dün kabine toplantımızda da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şahsıma, Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım çünkü bu projenin başlamasından bu yana çok uzun zaman oldu. ve daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok.'

'Maarif Vakfımız bugün imzaladığımız anlaşmayla Filistin eğitimine destek verecek ve genç kardeşlerimize yönelik Filistin'in yaptığı yatırımlara katkı sağlayacaktır.'

'Filistinli gençler, Türkiye üniversite burslarından en çok faydalanan kardeşlerimizden bir tanesi.'

'Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önem herkes tarafından bilinir. Çünkü her zaman Türkiye, Filistin davasını savunmada en önde olmuştur.'

'Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Nakba'nın 74'üncü yılı işgalin ise 55'inci yıldönümü. İki devletli çözüme yönelik elbette bunun aşılmasına yönelik çok olumsuz adımlar da gördük dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonunu daha da diri tutmamız gerekiyor. Filistin'de tek taraflı adımlar, yaşanan çatışmalar, yasadışı yerleşimler, zorla tahliyeler ve yıkımlar gibi tek taraflı adımlar barış zeminini daha da tahrip ediyor. Kabul görmüş uluslararası parametreler temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki devletli çözüm vizyonundan kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor.'

'Filistin davasına desteğimiz İsrail devletiyle ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Ama şunu da söylemek isterim, Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir.'

'Görüşmemizde bölgemizdeki bazı konuları ele aldık. Doğu Akdeniz olmak üzere. Bölgesel konularda da istişarelerimize devam edeceğiz.'

GÖRÜTNÜ DÖKÜMÜ

Ortak basın toplantısının tamamı