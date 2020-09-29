AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye'nin herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye'nin herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i büyükelçilikteki ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın tarihi bir dönemden geçtiğine işaret ederek, dost ve kardeş Azerbaycan halkına verilen desteği göstermek amacıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Sonuna kadar, Türkiye olarak her platformda, masada, sahada, her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Bu dayanışmamızı bir kere daha gösteriyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, ortada açık bir haksızlığın olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Zaten Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprakları uluslararası camianın önünde çözülmesi gereken bir sorundur. Bu sorun dururken, bir de Ermenistan, Kafkaslar'daki sulhu bozacak şekilde saldırgan, son derece şımarık bir tarzda, Azerbaycan'a karşı açık bir saldırıda bulunmuştur. Bu aynı zamanda bölge barışının ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir provokasyondur."

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın hak ve hukukunu korumak için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağının altını çizen Kurtulmuş, "Azerbaycan'ın herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye'nin herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırıdır. Herhangi bir Azerbaycan Türküne yapılmış bir saldırı, Türkiye'de 83 milyon insanımıza yapılmış bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

"Haklı olan, eninde sonunda mutlaka kazanır"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun öncülüğünde fevkalade ciddi bir diplomasinin uygulandığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu diplomasiden inşallah Azerbaycan sonuç da alacaktır. Haklı olan, eninde sonunda mutlaka kazanır. Haklı olan bir sözden, davadan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Ermenistan arkasına kimleri müttefik olarak dizerse dizsin, kimlerle birtakım karanlık ilişkiler içinde olursa olsun, Azerbaycan haklı davasında eninde sonunda mutlaka kazanacaktır."

Kurtulmuş, uluslararası camiaya da çifte standartta bulunmaması çağrısında bulunarak, "Uluslararası platformda, Azerbaycan'ı köşeye sıkıştırmak ya da Türkiye'nin tezlerini bir şekilde köşeye sıkıştırmak için Ermenistan'ın haksız saldırganlığına karşı taraf olmak, aslında uluslararası alanda, uluslararası hukuku da çiğnemek demektir. Her kim Ermenistan'ın bu saldırılarına rağmen Ermenistan'a destek oluyor veya sırtını sıvazlıyorsa açıkçası Ermenistan'ın işlemiş olduğu suçların da ortağıdır." dedi.

Uluslararası camianın, Ermenistan'ın saldırılarını durdurmak için elinden geleni ortaya koyması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Eğer bir taraf olacaklarsa haktan, uluslararası hukuktan yana olmaları gerekir. Bunun yolu da Azerbaycan halkının haklı davasına destek vermektir. Eninde sonunda, tekraren söylüyorum, Azerbaycan haklı davasında kazanacak, Dağlık Karabağ'da başta olmak üzere bütün işgal toprakları, inşallah eninde sonunda Azerbaycan'ın hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan'ın olacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Kurtulmuş, şehitlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına sabır diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika


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