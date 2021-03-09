Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'la ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in iş birliğindeki reform sürecine Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini belirterek ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın, Mirziyoyev'in liderliğinde daha da güzelleştiğini ve geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katıldı ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2022-2023 Dönemi İşbirliği Programı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında Tercüme Hizmetleri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Özbek mevkidaşına, şahsına ve heyetine gösterdiği sıcak misafirperverlik için şükranlarını sunarak bağımsızlığının 30. yıl dönümünde Türkiye'nin ata yurdu Özbekistan'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özbekistan'ı, bağımsızlığının 30. yılında bir kez daha tebrik eden Çavuşoğlu; Türkiye'nin, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel'in Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan mektubunun bir kopyasını mevkidaşına takdim ettiğini belirtti.

Taşkent'e gelmeden önce Özbekistan'ın kadim şehirleri Urgenç, Hive, Buhara ve Semerkant'ı ziyaret ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hem İslam, hem Türk dünyasının kültür başkentleri olan Hive ve Buhara'yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, açılma kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in birlikte aldığı Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun da açılışını birlikte yaptıklarını belirterek "İnşallah sadece Taşkent'le değil Özbekistan'ın her şehriyle gerek şehirlerimiz olarak gerek devletlerimiz olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız." dedi.

Herkese Özbekistan'daki tarihi güzellikleri ve şehirleri görmesini tavsiye eden Çavuşoğlu, bu çerçevede ulaşımın da kolaylaştırılması konusunu ele aldıklarını, Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları ile özel şirketlerin farklı şehirlere uçuş sayılarını artırması konusunu görüştüklerini ifade etti.

İkinci zirvenin hazırlıkları başlatıldı

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilk zirvede alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların uygulamasının gözden geçirildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ikinci zirvenin hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan ziyaretiyle gerçekleşecek olan ikinci zirvede de imzalamak amacıyla müzakerelerini yürüttüğümüz birçok anlaşma var. Onun listesini de takdim ettim. Özbekistan tarafından gelecek fikir ve önerileri de dikkate alarak, bu anlaşmaları nihai hale getirip zirve marjında imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

"Serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz"

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında imzalanan iki anlaşmanın da her iki ülke bakanlıkları arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

Gelecek süreçte özellikle ticareti arttırmak için tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İmzayı attıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerine de başlamak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ekonomik ilişkilere dair potansiyeli hayata geçirmek istediklerini belirterek "Özbekistan'ın ilk beş ticari ortağından biriyiz ve en çok yatırım yapan ülkeyiz." diye konuştu.

Mevkidaşıyla ulaştırma bağlarının güçlendirilmesini, savunma sanayisi, askeri ve güvenlik konularını, eğitim ve kültür iş birliğini ve ilişkilerin diğer boyutlarını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Muhterem (Özbekistan) Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iş birliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında bulunduğu diğer şehirlerde ve Taşkent'te Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın daha da güzelleştiğini ve geliştiğini görmekten mutluluk duyduğunu da belirtti.

Kamilov'la Afganistan, Dağlık Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki temasların bu yıl artacağını ve ilişkilerin daha da güçlendirileceğini kaydetti.