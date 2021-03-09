Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: "Türkiye'yi takdir ediyoruz" - Son Dakika

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: "Türkiye'yi takdir ediyoruz"

09.03.2021 09:39
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov:

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Türkiye'yi dünyadaki yüksek siyasi, ekonomik, kültürel potansiyele sahip devlet olarak, ebedi dostluk ve işbirliği hakkındaki devletlerarası anlaşma gereği...

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, " Türkiye'yi dünyadaki yüksek siyasi, ekonomik, kültürel potansiyele sahip devlet olarak, ebedi dostluk ve işbirliği hakkındaki devletlerarası anlaşma gereği uluslararası arenadaki güvenli ve stratejik ortak olarak özellikle takdir ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov, iki ülke arasında hazırlanan anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Özbek Bakan Kamilov, Çavuşoğlu ile görüşmesine değinerek, "Biraz önce tamamladığımız hariciye bakanlarımızın eş başkanlığındaki stratejik planlama grubunun ikinci görüşmesi, geleneksel Özbekistan-Türkiye ilişkilerine özgü olarak açık, verimli ve yüksek seviyede gerçekleştirilmiştir. Siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırımlar, askeri-teknik, turizm, beşeri, kültürel ve diğer alanlardaki ikili ilişkilere ait tüm öncelikli meseleler detaylıca görüşülmüş, iş birliğinin mevcut durumu objektif bir şekilde değerlendirilmiş ve bu ilişkilerin geleceğine, öncelikli alanlarına ve somut vazifelere ait görüşler belirlenmiştir" bilgisini paylaştı.

Kamilov, "Görüşmeler ikili iş birliğini geliştirme, bölgesel ve uluslararası sorunlar, önde gelen gruplar ve teşkilatlar, ilk olarak Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi kapsamındaki ilişkileri pekiştirme konularında yaklaşımların benzer ve mutabık olduğunu göstermiştir. Görüşmeler sırasında Yüksek Düzeyli Özbek-Türk Stratejik İşbirliği Konseyinin 2. Toplantısının yapılması amacıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında kendileri için uygun bir zamanda Özbekistan'a resmi ziyaretle gelmeleri konusundaki davet bir daha belirtilmiştir" dedi.

Kamilov, "Türkiye'yi dünyadaki yüksek siyasi, ekonomik, kültürel potansiyele sahip devlet olarak, ebedi dostluk ve işbirliği hakkındaki devletlerarası anlaşma gereği uluslararası arenadaki güvenli ve stratejik ortak olarak özellikle takdir ediyoruz" dedi. Kamilov, "Özbekistan ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine büyük katkılarını esirgemeyen ve ülkelerimize, samimi, sıcak münasebeti olan Dışişleri Bakanı, aziz kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu beyefendiye sonsuz saygılarımı sunuyorum. Özbekistan ata yurdunuzun kapıları sizin gibi yakın kardeşlerimize her daim açıktır" diye konuştu.

"Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk"

Bağımsızlığının 30. yıl dönümünde ata yurdu Özbekistan'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu ise, "Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduk ve Taşkent'te büyükelçilik açan ilk ülke yine Türkiye olmuştur. Biraz önce aziz kardeşim Abdulaziz Kamilov'a o günkü Başbakanımız ve daha sonra Cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel'in Türkiye Cumhuriyetinin Özbekistan Cumhuriyetini tanıyan mektubunun bir kopyasını takdim ettim" dedi.

Çavuşoğlu, Özbekistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda daha çok çalışacaklarını ifade ederek iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması kapsamında uçuş sayılarının arttırılacağını dile getirdi.

Bakan Kamilov ile gerçekleştirdiği görüşmelerde birinci zirvede alınan kararları ve imzalanan anlaşmaların uygulanmasını gözden geçirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İkinci zirvenin hazırlıklarını bugün başlattık. Zirveye kadar yoğun bir şekilde birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan ziyaretiyle gerçekleştirilecek zirvede imzalamak amacıyla müzakerelerini yürüttüğümüz birçok anlaşma var. Onun listesini de bugün takdim ettim ve Özbekistan tarafından gelecek diğer fikir ve önerileri de dikkate alarak bu anlaşmaları nihai hale getirip zirve marjında da imzalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tercihli ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz"

Basın toplantısından önce iki ülke arasında imzalanan 2 anlaşma ile ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte özellikle ticaretimizi arttırmak için tercihli ticaret anlaşmasını imzalamak istiyoruz. İmzayı attıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması müzakerelerini de başlatmak istiyoruz" dedi.

Özbekistan'daki reform sürecine destek mesajı

Bakan Çavuşoğlu ekonomik ilişkilerin arttırılması için iki ülkenin büyük potansiyeli olduğunun altını çizerek bunların hayata geçirileceğini belirtti. Ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, savunma sanayii, askeri, güvenlik ilişkileri, eğitim-kültür iş birliğinin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin diğer boyutlarını da ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Mirzoyayev'in iş birliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek" dedi.

Çavuşoğlu Afganistan, Yukarı Karabağ, Türk Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığını vurgulayarak, "Buralardaki iş birliğimizi daha da geliştirme konusunda mutabık kaldık" şeklinde konuştu. - TAŞKENT

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: Türkiye'yi takdir ediyoruz
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: Türkiye'yi takdir ediyoruz

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: 'Türkiye'yi takdir ediyoruz' - Son Dakika


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