Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü
1 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Görüşmenin ayrıntılarına dair henüz iki bakanlıktan da resmi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye
'deki son durumu değerlendirdi.
Telefonda görüşen iki bakanın Türkiye'nin Rusya
'dan satın aldığı füze savunma sistemi ile ABD'den sipariş ettiği F-35 savaş jetlerinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin Menbiç, İdlib
ve Güvenli Bölge konularını ele aldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı Takım elbiseli bir adam, selde ıslanmamak için çözümü kadının sırtına çıkarak buldu Kanye, Kim ve Bieber rica etti, Trump ünlü rapçi A$AP Rocky için harekete geçti