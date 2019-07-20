Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü
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Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Görüşmenin ayrıntılarına dair henüz iki bakanlıktan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Çavuşoğlu ve Pompeo S-400 ve F-35'leri görüştü, System.String[]
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile S-400 füze savunma sistemi ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Telefonda görüşen iki bakanın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze savunma sistemi ile ABD'den sipariş ettiği F-35 savaş jetlerinin yanı sıra Suriye'ye ilişkin Menbiç, İdlib ve Güvenli Bölge konularını ele aldığı öğrenildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22 
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