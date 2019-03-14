Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve Stoltenberg Çini Pano Açılışı Yaptı

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Çini Pano Açılışı Yaptı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panolarının açılışını yaptı.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Çini Pano Açılışı Yaptı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde, Türkiye'nin dört bir yanından desenler içeren ve duvara işlenen çini minyatür panolarının açılışını yaptı.


Çavuşoğlu ve Stoltenberg, çini panoları inceleyip, kırmızı kurdeleyi kestikten sonra baş başa görüşmeye geçti.

El yapımı çiniler İznik'ten


Çini ustaları Serdar ve Ersin Yağcı, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, çini panoların Bursa'nın İznik ilçesinde el emeği ile üretildiğini söyledi.


Ustalar, temsilciliğin girişindeki çini panoya Sultanahmet Camisi, su sarnıçları, Kız Kulesi, Piri Reis haritası, Osmanlı filikaları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gibi motiflerin işlendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Belçika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'un Performansından Memnun Kalmadığı İçin Gönderdiği Theo Bongonda'yı 6 Kulüp İstiyor CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve Stoltenberg Çini Pano Açılışı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]