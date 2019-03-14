Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi Anlatan Minyatür Panoların Açılışını Yaptı

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi Anlatan Minyatür Panoların Açılışını Yaptı

56 dakika önce

- Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi anlatan minyatür panoların açılışını yaptıBRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye'yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.

Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi Anlatan Minyatür Panoların Açılışını Yaptı, System.String[]
- Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'yi anlatan minyatür panoların açılışını yaptı

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde Türkiye'yi anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.
Belçika'da düzenlenen Suriye konulu 3'üncü Brüksel Konferansı'na katılmak amacı ile başkent Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Stoltenberg Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde Türkiye'nin dört bir yanını anlatan çini minyatür panoların açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Brüksel, Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
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