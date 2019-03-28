Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ve Türel, Seçim Otobüsünden Vatandaşları Selamladı

Çavuşoğlu ve Türel, Seçim Otobüsünden Vatandaşları Selamladı

23 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı.

Çavuşoğlu ve Türel, Seçim Otobüsünden Vatandaşları Selamladı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkan adayı Halil Şahin ile seçim çalışmalarına katıldı. Yanları açık otobüsle ilçeyi gezen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlara karanfil dağıttı. Çavuşoğlu ve Türel, ardından Kepez ilçesine bağlı Altınova bölgesinde seçim çalışmalarına katıldı. Seçim otobüsüyle vatandaşları selamlayan Türel ve Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete açtığı Varsak'ta tramvayla vatandaş arasında yolculuk yaptı. Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü de seçim çalışmalarına katıldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:48 Kaynak: DHA

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