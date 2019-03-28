Çavuşoğlu ve Türel, Seçim Otobüsünden Vatandaşları Selamladı
23 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Antalya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
, seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Aksu
ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Menderes Türel ve Aksu Belediye Başkan adayı Halil Şahin
ile seçim çalışmalarına katıldı. Yanları açık otobüsle ilçeyi gezen Çavuşoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlara karanfil dağıttı. Çavuşoğlu ve Türel, ardından Kepez
ilçesine bağlı Altınova
bölgesinde seçim çalışmalarına katıldı. Seçim otobüsüyle vatandaşları selamlayan Türel ve Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda hizmete açtığı Varsak
'ta tramvayla vatandaş arasında yolculuk yaptı. Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
de seçim çalışmalarına katıldı. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:48 Kaynak: DHA
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