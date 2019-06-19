Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor"
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (2)
Çavuşoğlu: Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:52 Kaynak: AA
Akdeniz, Mustafa Şentop, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM Kaşıkçı raporunu açıkladı: Kaşıkçı'nın yargısız infazından Suudiler sorumlu Berkin Elvan davasında yeni bilirkişi raporu alınacak Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]