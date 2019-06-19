Çavuşoğlu: "Yabancı terörist savaşlar konusunda işbirliğimiz daha da iyi olması gerekiyor"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:52 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (2)
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