Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize...

Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize...

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Editör masasından genel görüntü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Editör masasından genel görüntü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (10)

Çavuşoğlu: (Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize...

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:39 Kaynak: AA
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