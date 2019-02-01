Çavuşoğlu Yaptırımlar Birçok Ülkeyi Etkiliyor, ABD Nin Tavrına Karşı AB'nin Adımlarını Olumlu...
2 saat önce
Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruzAvrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının...
Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:07 Kaynak: DHA
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