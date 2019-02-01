Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Yaptırımlar Birçok Ülkeyi Etkiliyor, ABD Nin Tavrına Karşı AB'nin Adımlarını Olumlu...

Çavuşoğlu Yaptırımlar Birçok Ülkeyi Etkiliyor, ABD Nin Tavrına Karşı AB'nin Adımlarını Olumlu...

2 saat önce

Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruzAvrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının...

Çavuşoğlu Yaptırımlar Birçok Ülkeyi Etkiliyor, ABD Nin Tavrına Karşı AB'nin Adımlarını Olumlu..., System.String[]
Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:07 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Avrupa Birliği, Dünya
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