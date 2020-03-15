Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden görüntü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara...

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden görüntü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından korona virüsüne karşı yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"

Çavuşoğlu: (Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi...

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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