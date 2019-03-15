Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Barbar Terör Saldırısını Lanetliyorum
54 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda
'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı
Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı
Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği
Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez