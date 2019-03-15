Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Barbar Terör Saldırısını Lanetliyorum

Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Barbar Terör Saldırısını Lanetliyorum

54 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.

Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yapılan Barbar Terör Saldırısını Lanetliyorum, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin twitter adresinden yaptığı açıklamada,  "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Politika
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