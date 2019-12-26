Çavuşoğlu: "Yeniden Asya açılımı geniş katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla şekillenmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Yeniden Asya açılımı geniş katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla şekillenmelidir' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Yeniden Asya açılımı geniş katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla şekillenmelidir"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (3)

Çavuşoğlu: Yeniden Asya açılımı geniş katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla şekillenmelidir

Mevlüt Çavuşoğlu, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:01 Kaynak: AA
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