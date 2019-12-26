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Çavuşoğlu: "Yeniden Asya açılımı geniş katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla şekillenmelidir"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:01 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katıldı. (3)
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